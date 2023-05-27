По стопам мужа: выступление супруги Джо Байдена в Институте Рейгана обернулось конфузом

Жена президента США попала в неприятную ситуацию после своих слов о единстве государства. В своем выступлении супруга заявила, что посетила республиканские и демократические штаты. Джилл Байден рассказала, что увидела общие для всех американцев ценности, которые помогут преодолеть любые разногласия.