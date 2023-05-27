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По стопам мужа: выступление супруги Джо Байдена в Институте Рейгана обернулось конфузом

Общество
По стопам мужа: выступление супруги Джо Байдена в Институте Рейгана обернулось конфузом

В Вашингтоне во время своего выступления в Институте Рейгана жена американского лидера Джо Байдена Джилл опозорилась перед всеми зрителями. Об этом сообщает издание New York Post.

Жена президента США попала в неприятную ситуацию после своих слов о единстве государства. В своем выступлении супруга заявила, что посетила республиканские и демократические штаты. Джилл Байден рассказала, что увидела общие для всех американцев ценности, которые помогут преодолеть любые разногласия.

После сказанной речи она помолчала некоторое время, а через несколько секунд озадаченно заявила, что находящиеся в зале по данному случаю «могли бы похлопать». Слушатели начали смеяться и аплодировать.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден остановил выступление в Белом доме из-за потерявшей сознание баскетболистки.
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