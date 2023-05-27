Посольство России в Вашингтоне: Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале диппредставительства.
«Мы хотели бы подчеркнуть, что это суверенное право России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность средствами, которые мы считаем необходимыми, в условиях широкомасштабной гибридной войны, развязанной Вашингтоном против нас», — отметили дипломаты.
Российские представители отметили, что проводимые мероприятия полностью соответствуют международно-правовым обязательствам. Речи о передаче контроля над использованием ядерного оружия Минску не идет, отметили они.
Кроме того, дипломаты посоветовали американцам обратиться к самоанализу прежде чем выдвигать обвинения в адрес России, напомнив о ядерных арсеналах США в европейских странах.
Напомним, что ранее в МИД РФ заявили, что Киев не согласовывал атаку на Кремль с западными союзниками.