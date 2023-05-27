Напавшие на российский корабль «Иван Хурс» беспилотники были произведены на Западе и управлялись со Starlink

Попытка атаки на российский корабль-разведчик «Иван Хурс» производилось с помощью беспилотных катеров, запущенных их оперативного центра ВМФ, открытого в Очакове при помощи США в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.