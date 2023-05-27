Напавшие на российский корабль «Иван Хурс» беспилотники были произведены на Западе и управлялись со Starlink

Попытка атаки на российский корабль-разведчик «Иван Хурс» производилось с помощью беспилотных катеров, запущенных их оперативного центра ВМФ, открытого в Очакове при помощи США в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США», — рассказал источник агентства.
Американские средства разведки оказывали беспилотникам целеуказание. Предполагается, что Украине передана партия дронов для диверсий на Черном море. Спонсором судя по всему является Британия. Попытка атаки ВСУ совершена, вероятнее всего, с подачи Запада. Целью диверсии является эскалация и расширение географии российско-украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе.