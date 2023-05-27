Врач Попович рассказала о правильном способе остановки кровотечения из носа

Эндокринолог Анастасия Попович посоветовала использовать лед и другие холодные предметы при носовом кровотечении. Об этом сообщила «Газета.Ru»
Специалист рассказала, что запрокидывание головы назад и закрытие ноздри ватой во время носового кровотечения является огромным заблуждением. Потому что кровь, стекая в носоглотку попадает в пищевод, что может вызвать тошноту. Также данный способ не снизит кровяное давление.
По мнению врача, чтобы правильно остановить кровотечение для начала нужно осторожно высморкаться. Это поможет убрать свернувшуюся кровь. После зажать мягкую часть носа и сесть прямо, наклонив вперед голову. Такое действие уменьшит кровотечение и снизит кровяное давление.
Если в течение 15 минут не остановится кровотечение или начнутся проблемы с дыханием, то нужно обратиться к врачу, рассказала Попович.
Основными причинами кровотечения могут быть простуда, аллергия, сухой воздух, сморкание, травмы носа и частые пальцевые манипуляции. Также это может произойти из-за препаратов, например, ибупрофена, анальгина и аспирина.
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