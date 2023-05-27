Врач Попович рассказала о правильном способе остановки кровотечения из носа

Специалист рассказала, что запрокидывание головы назад и закрытие ноздри ватой во время носового кровотечения является огромным заблуждением. Потому что кровь, стекая в носоглотку попадает в пищевод, что может вызвать тошноту. Также данный способ не снизит кровяное давление.