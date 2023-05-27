Wales Online: жених отомстил невесте, раздав на фуршете свидетельство ее измен

В Британии жених отомстил изменявшей ему со свидетелем невесте, опозорив ее в ходе свадебного фуршета, пишет издание Wales Online.
Этой историей поделился ведущий подкаста «The Unfiltered Bride» и свадебный организатор из Англии Джорджи Митчелл. После того как невеста и шафер закрутили роман, парень не стал ссориться или отменять торжество. Он решил публично унизить обоих.
После свадьбы состоялся фуршет, на котором присутствовали все родственники и близкие с обеих сторон. Джорджи раздал каждому из присутствующих по конверту. В них находились фотографии жены, на которых была запечатлена ее связь с шафером.
Идея состояла в том, чтобы вынудить родственников невесты заплатить за фуршет.
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