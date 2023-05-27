Депутат Алексей Шолохов призвал закрыть бизнес Земфиры в России

По мнению депутата Госдумы Александра Шолохова, зарегистрированную в России компанию певицы Земфиры✱ (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) «Родина» необходимо закрыть, так как иностранные агенты не могут получать деньги в России. Об этом сообщают NEWS.ru
Он подчеркнул, что при выявлении таких заработков певица рискует столкнуться с юридическими последствиями. Депутат сообщил, что иностранным агентам необходимо запретить любые виды заработка в России, а компанию исполнительницы ликвидировать.
Ранее стало известно, что уехавшая из РФ певица Земфира зарегистрировала в Москве новую фирму под названием «Родина». Певица, имеющая уже одну студию в Москве, просто-напросто предоставила помещение, которое у нее было в собственности.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами