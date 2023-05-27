Депутат Алексей Шолохов призвал закрыть бизнес Земфиры в России

По мнению депутата Госдумы Александра Шолохова, зарегистрированную в России компанию певицы Земфиры✱ (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) «Родина» необходимо закрыть, так как иностранные агенты не могут получать деньги в России. Об этом сообщают NEWS.ru