Военнослужащий считает, что если конфликт закончится в пользу Киева, Россия начнет «мститель» Лондону и странам НАТО, которые в настоящее время оказывают поддержку Украине. Уигстан заявил, что если даже сухопутная пехота России пострадает, невредимым останется морской флот, кибернетика и космонавтика.