Военно-воздушные силы России, подводный и надводный флот представляют угрозу для Великобритании и НАТО. Об этом заявил главный маршал авиации Майк Уигстан, уходящий в отставку в следующем месяце.
Военнослужащий считает, что если конфликт закончится в пользу Киева, Россия начнет «мститель» Лондону и странам НАТО, которые в настоящее время оказывают поддержку Украине. Уигстан заявил, что если даже сухопутная пехота России пострадает, невредимым останется морской флот, кибернетика и космонавтика.
«В современную эпоху на повсеместный контроль в воздухе, которым мы наслаждались, мы больше не можем полагаться из-за сложности наземных систем противовоздушной обороны»— заявляет Уигстон.
Газета Telegraph приводит заявление маршала, что некоторые страны испытывают тревогу из-за технических возможностей России.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предупредил, что при нападении Киева на Москву всех украинцев неминуемо ждет гибель. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Стивену Гарднеру.