Пожившая в Китае россиянка рассказала, как она стала невесткой из-за недопонимания

Исследователь китайской культуры Анна Кузина, прожившая в Китае несколько лет, рассказала о тонкостях общения между мужчиной и женщиной в Поднебесной. Об этом сообщает «Мослента».
Впервые в 19 лет Анна Кузина приехала в Китай. Знакомый китаец пригласил ее к себе пожить с подругой. Она добавила, что тогда они не знали, что в Китае не принято гостить и жить у друзей, как они привыкли в России.
«Оказалось, что этот парень всем рассказал, что я его невеста», — упомянула китаевед.
Тонкости чужой культуры привели к недопониманию со знакомым. Парень начал запрещать ей общение другими людьми, позже она поняла причину происходящего и начался конфликт.
«И мы через две недели такой жизни собрали вещи и перебрались в общежитие рядом с университетом, как и положено студентам», — рассказала Кузина.
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