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Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus

Армия
Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus

Киев обратился к Берлину с запросом на поставку крылатых ракет Taurus. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Официальный запрос был подтвержден в Минобороны ФРГ, однако там не назвали точное количество ракет, которое требует украинская сторона.

По данным немецких изданий Spiegel и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, президент Владимир Зеленский обсуждал возможность поставок Taurus с канцлером Германии Олафом Шольцем в начале мая.

Дальность этих высокоточных управляемых ракет составляет до 500 километров, а их запуск производится с истребителя.

Ранее Великобритания уже начала поставлять Украине ракеты Storm Shadow, которые имеют дальность более 250 километров. Ночной удар ВСУ по Мариуполю был нанесен именно при помощи такого типа вооружений.
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