Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus

Киев обратился к Берлину с запросом на поставку крылатых ракет Taurus. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Официальный запрос был подтвержден в Минобороны ФРГ, однако там не назвали точное количество ракет, которое требует украинская сторона.
По данным немецких изданий Spiegel и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, президент Владимир Зеленский обсуждал возможность поставок Taurus с канцлером Германии Олафом Шольцем в начале мая.
Дальность этих высокоточных управляемых ракет составляет до 500 километров, а их запуск производится с истребителя.
Ранее Великобритания уже начала поставлять Украине ракеты Storm Shadow, которые имеют дальность более 250 километров. Ночной удар ВСУ по Мариуполю был нанесен именно при помощи такого типа вооружений.