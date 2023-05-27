Супруга футболиста Павла Погребняка прокомментировала слухи о разводе с мужем

Этой весной 34-летняя Мария Погребняк оказалась в центре скандала в связи с проблемами в семье. Поползли слухи о распаде брака блогера и футболиста: якобы Павел Погребняк съехал от жены и детей, начал развлекаться с девушками, а супруга — готовиться к разводу.