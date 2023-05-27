Супруга футболиста Павла Погребняка прокомментировала слухи о разводе с мужем

Этой весной 34-летняя Мария Погребняк оказалась в центре скандала в связи с проблемами в семье. Поползли слухи о распаде брака блогера и футболиста: якобы Павел Погребняк съехал от жены и детей, начал развлекаться с девушками, а супруга — готовиться к разводу.
После очередного ехидного комментария о пропаже футболиста, Мария с честью ответила в социальных сетях, что теперь ее с Павлом связывает лишь воспитание сыновей. Таким образом она фактически подтвердила развод.
«Давайте уже закроем эту тему! У нас нормальные отношения. Мы родители для наших сыновей», — резко ответила девушка.
Ранее стало известно, что блогер Мария Погребняк отправилась в салон красоты во время болезни собственных детей.