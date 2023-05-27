Офтальмолог Сюняева: отказ от ношения солнцезащитных очков летом может привести к возникновению катаракты

Врач сообщила, что в структурах глаза будет накапливаться ультрафиолет, если отказаться от ношения солнцезащитных очков или выбрать изделие низкого качества. Из-за этого разрушаются рибонуклеиновая кислота и белковые соединения, что приводит к ухудшению остроты зрения и развитию других патологий.