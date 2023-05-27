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Офтальмолог Сюняева: отказ от ношения солнцезащитных очков летом может привести к возникновению катаракты

Общество
Офтальмолог Сюняева: отказ от ношения солнцезащитных очков летом может привести к возникновению катаракты

Офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Эльвира Сюняева рассказала, что игнорирование ношения солнцезащитных очков летом увеличивает риск развития катаракты.

Врач сообщила, что в структурах глаза будет накапливаться ультрафиолет, если отказаться от ношения солнцезащитных очков или выбрать изделие низкого качества. Из-за этого разрушаются рибонуклеиновая кислота и белковые соединения, что приводит к ухудшению остроты зрения и развитию других патологий.

Активное воздействие ультрафиолета может привести к катаракте, фотокреатиту, синдрому сухого глаза, птеригиуму, макулодистрофии.

Ранее кардиолог Герман Гандельман назвал набор веса симптомом проблем со щитовидной железой.
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