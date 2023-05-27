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Владимир Зеленский внес в кабмин предложение о регистрации гражданского партнерства для однополых пар

Общество
Владимир Зеленский внес в кабмин предложение о регистрации гражданского партнерства для однополых пар

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кабинету министров проработать вопрос о введении зарегистрированного гражданского партнерства. Ожидается, что это должно стать альтернативой для однополых браков.

Предложение было внесено в ответ на петицию о регистрации однополых браков, которая в апреле на Украине набрала 25 тысяч голосов. Которых достаточно для того, чтобы глава государства рассмотрел инициативу.

Конституция Украины утверждает, что браком является союз мужчины и женщины, что делает невозможным введение однополых браков. По этой причине гражданское партнерство для однополых и разнополых пар должно стать способом обхода конституции и легализации официально зарегистрированных однополых отношений.

Ранее официальное решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязало власти Румынии внести изменения в закон для разрешения браков между гражданами одного пола.
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