Владимир Зеленский внес в кабмин предложение о регистрации гражданского партнерства для однополых пар

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кабинету министров проработать вопрос о введении зарегистрированного гражданского партнерства. Ожидается, что это должно стать альтернативой для однополых браков.
Предложение было внесено в ответ на петицию о регистрации однополых браков, которая в апреле на Украине набрала 25 тысяч голосов. Которых достаточно для того, чтобы глава государства рассмотрел инициативу.
Конституция Украины утверждает, что браком является союз мужчины и женщины, что делает невозможным введение однополых браков. По этой причине гражданское партнерство для однополых и разнополых пар должно стать способом обхода конституции и легализации официально зарегистрированных однополых отношений.
Ранее официальное решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязало власти Румынии внести изменения в закон для разрешения браков между гражданами одного пола.