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Репер Гуф и его супруга Юлия показали лицо дочери спустя год после ее рождения

Шоу-бизнес
Репер Гуф и его супруга Юлия показали лицо дочери спустя год после ее рождения

Рэпер Гуф с женой Юлией Королевой лишь через год после рождения дочери Тины, показали ее лицо.

Супруги опубликовали в социальных сетях фотографии с семейной фотосессии. На снимках девочка позирует в белом платье с мыльными пузырями в виде мороженного в руках.

После данных публикаций в социальных сетях многие поклонники исполнителя надеются, что пара вновь сошлась. Подписчики завалили супругов комплиментами.

Так же у Гуфа есть сын от первого брака, у которого не так давно был день рождения. Стало известно, что бывший муж блогера Айзы подарил сыну на день рождения игровой ноутбук стоимостью 350 тысяч рублей.
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