Народный артист РФ Александр Пашутин: Пугачева ошиблась, думая, что всем нужна

Певица Алла Пугачева оказалась не такой нужной русской эстраде, как она сама предполагала. Об этом сообщил народный артист России Александр Пашутин в беседе с aif.ru.
После того как началась спецоперация, Пугачева поспешила уехать из страны. Сейчас она проживает в Израиле вместе с мужем и детьми. Артистка возвращалась в Москву всего два раза: для посещения похорон Валентина Юдашкина и для решения рабочих вопросов.
По словам актера, в России достаточно достойных артистов помимо Примадонны. В качестве примера он привел шоу «Голос» на Первом канале, участие в котором принимает большое количество талантливых людей.
Актер считает, что в России есть множество достойных артистов. В пример он привел шоу «Голос» на первом канале, участие в котором принимают многие талантливые люди.
Ранее блогер Манукян высказался о критике в адрес Пугачевой со стороны ее коллег