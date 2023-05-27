Народный артист РФ Александр Пашутин: Пугачева ошиблась, думая, что всем нужна

После того как началась спецоперация, Пугачева поспешила уехать из страны. Сейчас она проживает в Израиле вместе с мужем и детьми. Артистка возвращалась в Москву всего два раза: для посещения похорон Валентина Юдашкина и для решения рабочих вопросов.