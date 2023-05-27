В Екатеринбурге автомобилист насмерть сбил пешехода

В Екатеринбурге 22-летний парень сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает ГИБДД региона.
Смертельное ДТП случилось на Сибирском тракте вечером 26 мая. По рассказу водителя, автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч. Во время движения с правой стороны на проезжую часть неожиданно вышел 44-летний мужчина. Парень не смог вовремя затормозить. Скорая помощь не смогла спасти мужчину, он умер до их приезда.
На данный момент проводится расследование по происшествию.
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