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В Екатеринбурге автомобилист насмерть сбил пешехода

Происшествия
В Екатеринбурге автомобилист насмерть сбил пешехода

В Екатеринбурге 22-летний парень сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Смертельное ДТП случилось на Сибирском тракте вечером 26 мая. По рассказу водителя, автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч. Во время движения с правой стороны на проезжую часть неожиданно вышел 44-летний мужчина. Парень не смог вовремя затормозить. Скорая помощь не смогла спасти мужчину, он умер до их приезда.

На данный момент проводится расследование по происшествию.

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