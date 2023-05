БНР: цензура была по обе стороны «железного занавеса»

Так, в 1967 г. британский BBC запретил транслировать песню The Beatles «A day in the life». Руководители Британских СМИ обвинили произведение в пропаганде наркотиков. Джон Леннон и Пол Маккартни заявили, что ничего такого не было. Однако «A day in the life» была под запретом до 1972 года.