БНР: цензура была по обе стороны «железного занавеса»

Считать, что цензура в период Холодной войны была прерогативой лишь одной стороны — ошибочно. Факты говорят, что системы по обе стороны «железного занавеса» стремились запретить нежелательное влияние. Такое мнение высказали в эфире Болгарского национального радио.
Так, в 1967 г. британский BBC запретил транслировать песню The Beatles «A day in the life». Руководители Британских СМИ обвинили произведение в пропаганде наркотиков. Джон Леннон и Пол Маккартни заявили, что ничего такого не было. Однако «A day in the life» была под запретом до 1972 года.
Если в вышеупомянутых песнях главной проблемой для цензуры стало «нарушение моральных устоев», то хит группы «Back in the USSR» был запрещен только из-за политических причин, отметил историк Александр Сивилов.
В 50- 60-х годах на Западе множество рок-групп — Everly Brothers, Jerry Lee Lewis, Kingsmen, The Rolling Stones, The Doors, The Who — попали под удары музыкальной цензуры.
В заключение гость эфира сокрушается относительно того, что в условиях нынешнего противостояния запрет «нежелательных» произведений будет вновь набирать обороты.
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