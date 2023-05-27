Весь юг Украины охвачен воздушной тревогой

Практически во всех регионах юга и центра Украины в настоящий момент звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает официальная карта от министерства цифровой трансформации страны.
Сирены звучат в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Также системы оповещения работают в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Тревогу объявили в 03:46. На данный момент дополнительная информация отсутствует.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о взрывах в Днепропетровске.