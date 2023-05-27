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Сериал «Ведьмак» продлили на пятый сезон

Общество
Сериал «Ведьмак» продлили на пятый сезон

Съемки пятого сезона «Ведьмака» начнутся после окончания производства четвертого сезона. Об этом сообщает портал Deadline.

Кастинг-директор шоу Софи Холланд рассказала, что сериал «Ведьмак» будет продлен на пятый сезон. Других деталей она не сообщила.

Перед этим шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих сообщила о будущем проекта. Она рассказала, что для руководителей Netflix и для нее было важно знать, чем закончится сериал, поскольку отсутствие четкого плана может привести к печальным последствиям.

«Это будет очень захватывающе», — прокомментировал Хиссрих.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что кинопродюсер Джо Дрейк сообщил о съемках новой части фильма франшизы «Джон Уик».
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