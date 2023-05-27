«Дайте себе время попереживать»: в МЧС дали советы выпускникам, как справиться с тревогой на экзаменах

Несколько способов снизить стресс в период ЕГЭ, и успешно пережить экзамены перечислили в своем Telegram-канале эксперты МЧС России.
Ведомство советует выпускникам заранее приготовить черные ручки, бутылку воды без этикетки, шоколадку в полиэтиленовой упаковке и снять с паспорта обложку. Авторы статьи считают, что наличие такого набора успокоит подростков, которым предстоит сдать экзамены. Также эксперты призывают не экспериментировать с бодрящими напитками перед ЕГЭ.
«Если пьете кофе по утрам — выпейте. А если считаете, что он поможет взбодриться, но раньше не пили его, то не стоит этого делать», — советует ведомство.
Эксперты заявляют, что полезно позволить себе «попереживать», а не пытаться заглушить стресс. Авторы объясняют, что тревога сходит на нет, когда человек дает ей осознанный выход.
Ранее эксперт Инесса Васильева порекомендовала молиться перед ЕГЭ.