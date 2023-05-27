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Прохор Шаляпин помог единственной внучке Гурченко справиться с депрессией

Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин помог единственной внучке Гурченко справиться с депрессией

Прохор Шаляпин помогает внучке актрисы Людмилы Гурченко, 39-летней Елене Королевой. Женщина является редактором телешоу и воспитает дочь Тасю. Елена недавно впала в депрессию в связи с выкидышем и предательством любимого. Об этом сообщает kp.ru.

В столь трудный период Прохор пришел на помощь Елене. Шаляпин видел, что Королева перестала за собой следить, в частности, из-за того, что денег не хватает. Артист помог девушке финансово

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед публикой в компании певца Прохора Шаляпина. Звезды на камеру обменялись шуточными фразами и легким флиртом.
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