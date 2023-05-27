Radio ZET: западные санкции российским туристам не помеха

Россияне продолжают путешествовать по разным странам мира, несмотря на антироссийские санкции, перекрывающие гражданам страны выезд в ряд европейских стран. Вместо того чтобы прекратить отдыхать заграницей, жители России просто поменяли направление, сообщает тревел-эксперт Нина Чохара на сайте польской радиостанции Radio ZET.