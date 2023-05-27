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Radio ZET: западные санкции российским туристам не помеха

Общество
Radio ZET: западные санкции российским туристам не помеха

Россияне продолжают путешествовать по разным странам мира, несмотря на антироссийские санкции, перекрывающие гражданам страны выезд в ряд европейских стран. Вместо того чтобы прекратить отдыхать заграницей, жители России просто поменяли направление, сообщает тревел-эксперт Нина Чохара на сайте польской радиостанции Radio ZET.

«В 2022 году российские туристы совершили около 22,5 миллиона поездок за границу по сравнению с 19,2 миллиона в 2021 году. В 2023 году эти цифры будут еще выше», — возмутилась эксперт.

Граждане России заменили европейские туристические маршруты на экзотические. Путешественники в последние годы стали больше посещать Турцию, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы и Египет. Большинство российских туристов посещает именно эти страны.

Ранее наиболее востребованные и доступные направления для отдыха граждан РФ летом текущего года озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
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