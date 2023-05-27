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В МИД РФ заявили, что Киев атаковал Кремль «без оглядки» на своих западных партнеров

Политика
В МИД РФ заявили, что Киев атаковал Кремль «без оглядки» на своих западных партнеров

Киев не согласовывал атаку на Кремль с западными союзниками. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат назвал атаку на Кремль «очередным терактом» и «попыткой покушения на президента России». При этом одобрение подобных действий со стороны западных партнеров Украины видится Галузину сомнительным.

«Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта, — указал замминистра. - Однако публично никто из них эту диверсию не осудил. Отмолчались и профильные международные организации», — рассказал замглавы МИД РФ в интервью ТАСС.

Галузин отметил, что многие страны были потрясены этим преступлением, но опасаются выступать публично «вразрез с западными подходами». Он подчеркнул, что московский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. И этот факт вызвал серьезное раздражение ряда государств, включая Китай.

Ранее в МИД РФ рассказали о готовности аммиакопровода Тольятии-Одесса к работе, однако отметили, что позиция Киева мешает его запуску.
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