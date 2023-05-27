В МИД РФ заявили, что Киев атаковал Кремль «без оглядки» на своих западных партнеров

Галузин отметил, что многие страны были потрясены этим преступлением, но опасаются выступать публично «вразрез с западными подходами». Он подчеркнул, что московский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. И этот факт вызвал серьезное раздражение ряда государств, включая Китай.