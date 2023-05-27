Атаки и теракты Украины на территории России должны стать тревожным сигналом для Вашингтона, так как Киев пытается втянуть Запад в конфликт напрямую. Об этом в статье для журнала Responsible Statecraft сообщает британский политолог и писатель Анатоль Ливен.
«Администрация Байдена неоднократно обещала своим избирателям, что не позволит Западу напрямую ввязаться в войну с Россией. Разрешение украинских атак на российскую территорию указывает, в конечном счете, именно на это», — заявляет автор.
Историк считает, что США имеет полное право и даже обязанность контролировать как именно используется вооружение, которое Вашингтон передал Киеву. Использование американского вооружения для нападения на Россию, включая атаки ДРГ на территорию Белгородской области, убийство военкора Владлена Татарского и покушение на писателя Захара Прилепина по сути являются попыткой Киева втянуть США в прямой конфликт с Россией.
Ранее сообщалось, что власти США проверяют достоверность сообщений о том, что украинские диверсанты во время вылазки в Белгородской области применяли американскую технику.