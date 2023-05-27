Историк считает, что США имеет полное право и даже обязанность контролировать как именно используется вооружение, которое Вашингтон передал Киеву. Использование американского вооружения для нападения на Россию, включая атаки ДРГ на территорию Белгородской области, убийство военкора Владлена Татарского и покушение на писателя Захара Прилепина по сути являются попыткой Киева втянуть США в прямой конфликт с Россией.