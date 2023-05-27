Решение украинского руководства отложить весеннее контрнаступление встревожило украинскую общественность. Об этом пишет журналист The Spectator Светлана Моренец.
Она объяснила, что украинские телеканалы постоянно говорят об «истощении России», и о том, что ВСУ «достаточно сделать последний рывок» для решения вопроса. Однако картинка в телевизоре сильно отличается от объективной реальности.
Журналист считает, что беда заключается в том, что «пиар-успех» контрудара ВСУ очень сильно подогрел ожидания украинских союзников и это сейчас может сыграть злую шутку. Разочаровывающий результат может спровоцировать желание Запада закончить финансирование Украины, считает Моренец.
Ранее политолог Богдан Безпалько сообщал, что Украина уже является прокси-инструментом НАТО.