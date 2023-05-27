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The Spectator: решение Зеленского отложить контрнаступление встревожило жителей Украины

Политика
The Spectator: решение Зеленского отложить контрнаступление встревожило жителей Украины

Решение украинского руководства отложить весеннее контрнаступление встревожило украинскую общественность. Об этом пишет журналист The Spectator Светлана Моренец.

Она объяснила, что украинские телеканалы постоянно говорят об «истощении России», и о том, что ВСУ «достаточно сделать последний рывок» для решения вопроса. Однако картинка в телевизоре сильно отличается от объективной реальности.

Журналист считает, что беда заключается в том, что «пиар-успех» контрудара ВСУ очень сильно подогрел ожидания украинских союзников и это сейчас может сыграть злую шутку. Разочаровывающий результат может спровоцировать желание Запада закончить финансирование Украины, считает Моренец.

Ранее политолог Богдан Безпалько сообщал, что Украина уже является прокси-инструментом НАТО.
Украина финансирование запад
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