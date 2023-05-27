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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что для мирного соглашения Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС

Политика
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что для мирного соглашения Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из требований по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной является отказ украинской стороны от вступления в ЕС и НАТО.

Михаил Галузин сообщил в беседе с ТАСС, что Украина должна вернуть свой нейтральный статус, который утвержден в декларации о государственном суверенитете 1990 года.

Дипломат добавил, что Киеву необходимо прекратить боевые действия и отказаться от поставок западного военного оборудования.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссенджер назвал серьезной ошибкой предложение включить в НАТО Украину.
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