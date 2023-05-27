Берлинская полиция расследует дело против экс-солиста Pink Floyd Уотерса за «прославление нацизма»

По данным газеты, во время выступлений музыкант был одет в кожаную куртку, на руке оказалась повязка с бело-красным кругом и скрещенными молотками. Также Роджер Уолтерс в ходе выступления выстрелил в толпу из винтовки. Берлинская полиция считает, что этот образ был использован для «прославления правления национал-социалистов»