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Берлинская полиция расследует дело против экс-солиста Pink Floyd Уотерса за «прославление нацизма»

Шоу-бизнес
Берлинская полиция расследует дело против экс-солиста Pink Floyd Уотерса за «прославление нацизма»

В Берлине полиция начала расследование по делу британского солиста PinkFloyd Роберта Уотерса, который обвиняется в разжигании ненависти из-за сценических образов на концерте в Берлине. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

По данным газеты, во время выступлений музыкант был одет в кожаную куртку, на руке оказалась повязка с бело-красным кругом и скрещенными молотками. Также Роджер Уолтерс в ходе выступления выстрелил в толпу из винтовки. Берлинская полиция считает, что этот образ был использован для «прославления правления национал-социалистов»

Ранее рэпер shadowraze сообщил, что вернет деньги за неиспользованные билеты из-за возрастного ограничения на концерте в Москве.
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