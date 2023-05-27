«Ложь и провокация»: в Запорожье прокомментировали заявление Киева о готовящемся Россией теракте на ЗАЭС

Глава движения «Мы вместе с Россией Владимир Рогов назвал «откровенной ложью и провокацией» попытку Украины обвинить Кремль в подготовке теракта на Запорожской атомной электростанции.
«Ядерный терроризм как раз фирменный почерк режима Зеленского, именно поэтому они наносили сотни ударов по атомной станции», — заявил лидер запорожского движения агентству РИА Новости.
Рогов отметил, что украинские боевики совершают удары по АЭС с помощью ракет и тяжелых натовских боеприпасов, совершают теракты и диверсии, в то время, как российские военные защищают атомную электростанцию.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ продолжают использовать ракеты США и Британии для ударов по мирным жителям.