Медведь съел 60 кексов в американской кондитерской и сбежал

В американском штате Коннектикут на склад кондитерской ворвался медведь и напугал всех работников. Затем он съел 60 кексов и ушел. Об этом сообщает Associated Press.
Это произошло, пока на складе происходила погрузка кондитерских изделий для дальнейшей доставки. Сотрудники смогли спугнуть «сладкоежку» звуком гудка автомобиля. В результате произошедшего инцидента никто не пострадал.
Ранее сахалинский медведь навел ужас на местную овечью ферму. В поселке Чапаевка, недалеко от Петропавловска-Камчатского, медведь из леса начал охотиться на местный скот и терроризировать ферму одного из бизнесменов.