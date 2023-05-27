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Медведь съел 60 кексов в американской кондитерской и сбежал

Происшествия
Медведь съел 60 кексов в американской кондитерской и сбежал

В американском штате Коннектикут на склад кондитерской ворвался медведь и напугал всех работников. Затем он съел 60 кексов и ушел. Об этом сообщает Associated Press.

Это произошло, пока на складе происходила погрузка кондитерских изделий для дальнейшей доставки. Сотрудники смогли спугнуть «сладкоежку» звуком гудка автомобиля. В результате произошедшего инцидента никто не пострадал.

Ранее сахалинский медведь навел ужас на местную овечью ферму. В поселке Чапаевка, недалеко от Петропавловска-Камчатского, медведь из леса начал охотиться на местный скот и терроризировать ферму одного из бизнесменов.
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