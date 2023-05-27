Республиканцы потребовали добиться от президента США Джо Байдена уступок по госдолгу

Ряд республиканцев требуют от спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти добиться значительных уступок от Джо Байдена по вопросу госдолга. Об этом сообщает газета The Washington Post
Представители законодательной и исполнительной власти близки к соглашению по вопросу предотвращения дефолта. Белый дом и конгресс предлагают повысить потолок государственного долга на два года, ограничив при этом расходы на ряд госпрограмм.
Некоторые республиканцы не согласны с такими условиями и считают, что Кевин Маккарти должен настоять на значительном сокращении государственных расходов. Издание отмечает, что «слоны» могут сорвать договор еще до обнародования официального документа.
Ранее сообщалось, что в США запустили обратный отсчет до возможного дефолта на фоне бурных обсуждений ситуации с госдолгом.