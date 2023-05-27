Стал известен приговор виновным в хищении денег и квартир актера Алексея Баталова

Суд принял решение о хищении имущества Алексея Баталова. Как стало известно, Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Кроме них был наказан еще один фигурант по делу Дмитрий Бублий.