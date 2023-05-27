Стал известен приговор виновным в хищении денег и квартир актера Алексея Баталова

Суд принял решение о хищении имущества Алексея Баталова. Как стало известно, Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Кроме них был наказан еще один фигурант по делу Дмитрий Бублий.
По данным следствия Дрожжина и ее муж вошли в доверие ко вдове Баталова для обмана. Они хотели получить доверенность на возможность распоряжения деньгами покойного артиста. Всего со счетов сняли около 20 млн рублей.
74-летний Цивин получил пять лет лишения свободы общего режима. Столько получил его подельник, его подельник. Обвиняемые не признали вину и будут подавать апелляцию для смягчения приговора.
Ранее постановление о взыскании с балерины Анастасии Волочковой крупной суммы появилось на сайте ФССП.