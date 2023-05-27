Трехкратного чемпиона мира по паравелоспорту отстранили от участия в соревнованиях из-за поддержки СВО

Международный союз велосипедистов отстранил трехкратного чемпиона мира по паравелосипедному спорту Алексея Обыденнова от участия в международных соревнованиях из-за поддержки спецоперации на Украине.
«С 1 июня 2023 года вы не имеете права принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI», — приводит текст письма РИА Новости.
Об отстранении спортсмена сообщил тренер сборной России по велоспорту Сергей Копанец. Обыденнов ранее был допущен организацией до состязаний при условии сохранения нейтрального статуса. UCI отстранил велосипедиста из-за нескольких сообщений, размещенных в социальных сетях, которые организация расценила, как поддержку СВО.
Представители союза велосипедистов обнаружили нарушение требований нейтральности в сообщениях со ссылкой на символ «Z» и фразу «победа будет за нами».