Трехкратного чемпиона мира по паравелоспорту отстранили от участия в соревнованиях из-за поддержки СВО

Об отстранении спортсмена сообщил тренер сборной России по велоспорту Сергей Копанец. Обыденнов ранее был допущен организацией до состязаний при условии сохранения нейтрального статуса. UCI отстранил велосипедиста из-за нескольких сообщений, размещенных в социальных сетях, которые организация расценила, как поддержку СВО.