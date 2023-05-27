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Боец ММА Александр Емельяненко одержал победу в поединке c блогером Евгением Ершовым

Шоу-бизнес
Боец ММА Александр Емельяненко одержал победу в поединке c блогером Евгением Ершовым

Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» состоялся турнир, на котором Александр Емельяненко провел поединок против блогера Евгения Ершова. Российский боец смешанного стиля одержал победу на данном турнире.

Емельяненко оказался сильнее своего визави. Схватка завершилась на 20 секундах второго раунда, когда боец применил болевой прием.

После боя Александр выразил желание дать реванш блогеру, но уже по правилам бокса.

Публика ранее оказалась возмущена состоянием Александра Емельяненко перед очередным боем. Стало известно, что запои и срок в тюрьме негативно сказались на самочувствии спортсмена.
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