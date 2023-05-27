«Предложение включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой»: 100-летний экс-госсекретарь США Генри Киссенджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссенджер, которому в субботу исполняется 100 лет, назвал серьезной ошибкой предложение включить в НАТО Украину. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.
Киссинджер заявил, что именно приглашение Киева в Североатлантический альянс привело к началу вооруженного конфликта. Экс-госсекретарь заявил, что Украине необходимо вернуть потерянные территории, за исключением Крыма.
«Для России потеря Севастополя, который в истории всегда был неукраинским, была бы таким падением, что сплоченность государства оказалась бы под угрозой», — высказал мнение Киссенджер.
Дипломат поддержал действия Белого дома по поддержке Киева и заявил, что Украина в настоящее время является «лучше всего вооруженным» европейским государством.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна должна стать 33-м членом Североатлантического альянса вслед за Финляндией и Швецией.