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«Как найти нормального мужчину? Да никак!»: Мария Голубкина рассказала о своей личной жизни

Шоу-бизнес
«Как найти нормального мужчину? Да никак!»: Мария Голубкина рассказала о своей личной жизни

Артистка Мария Голубкина считает, что нормальных мужчин на самом деле нет. Об этом сообщает МК.

По ее словам, если женщины продолжают заниматься эмансипацией, то особи мужского пола сохраняют первобытное состояние. В большинстве случаев в мужчинах ее раздражает жадности.

«Лучше делать все в нужное время, по возрасту. Хорошо в юности выходить замуж. Знаете, невеста — как сапер: ошибается один раз. Поэтому лучше без ошибки и сразу», — заключила звезда.

Ранее актриса Мария Голубкина рассказала, что однажды ей пришлось лечь в гроб во время съемок.
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