Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Актриса Мария Голубкина рассказала, что однажды ей пришлось лечь в гроб во время съемок

Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина рассказала, что однажды ей пришлось лечь в гроб во время съемок

Актриса Мария Голубкина рассказала о самом странном опыте на съемках. Об этом сообщает МК.

Звезда пояснила, что задача лечь в гроб ей далась с легкостью, несмотря на религиозные убеждения. Артистка также призналась, что не возражает появляться на экране в обнаженном виде — по ее словам, это искусство и живопись.

«Если у хорошего режиссера, у того, которого я считаю художником, у живописца, я могу сделать то, что он меня попросит. Рубенс, голые дамы — ну это же живопись!» — сообщила Мария

Ранее сербский актер Милош Бикович рассказал, что помешало ему полететь на съемки «Вызова» в космос
съемки опыт шоу-бизнес мария голубкина
Военкоры ФАН