Актриса Мария Голубкина рассказала, что однажды ей пришлось лечь в гроб во время съемок

Актриса Мария Голубкина рассказала о самом странном опыте на съемках. Об этом сообщает МК.
Звезда пояснила, что задача лечь в гроб ей далась с легкостью, несмотря на религиозные убеждения. Артистка также призналась, что не возражает появляться на экране в обнаженном виде — по ее словам, это искусство и живопись.
«Если у хорошего режиссера, у того, которого я считаю художником, у живописца, я могу сделать то, что он меня попросит. Рубенс, голые дамы — ну это же живопись!» — сообщила Мария
Ранее сербский актер Милош Бикович рассказал, что помешало ему полететь на съемки «Вызова» в космос