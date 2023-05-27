Опрос показал равные шансы Эрдогана и Кылычдароглу на победу во втором туре президентских выборов

В исследовании приняли участие 2026 человек. Опрос проведен в 26 из 81 провинций Турции. По результатам исследования 44,7% опрошенных готовы проголосовать за Кылычдароглу, 43,7% — за Эрдогана. Не определились с выбором или не пойдут на выборы 11,6%.