Опрос показал равные шансы Эрдогана и Кылычдароглу на победу во втором туре президентских выборов

Данные опроса центра Area Araştırma показывают, что во втором туре президентских выборов Турции нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и его противник Кемаль Кылычдароглу имеют равные шансы на победу.
В исследовании приняли участие 2026 человек. Опрос проведен в 26 из 81 провинций Турции. По результатам исследования 44,7% опрошенных готовы проголосовать за Кылычдароглу, 43,7% — за Эрдогана. Не определились с выбором или не пойдут на выборы 11,6%.
Второй тур президентских выборов Турции пройдет 28 мая. Для победы кандидатам необходимо получить большее количество голосов.
Ранее сообщалось, что прокурдская партия поддержит Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов в Турции.