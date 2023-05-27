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Глава СБУ Василий Малюк заявил, что были приняты «определенные меры» для подрыва Крымского моста

Политика
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что были приняты «определенные меры» для подрыва Крымского моста

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк в эфире телепрограмме «Мир наизнанку» заявил, что были предприняты определенные шаги для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года.

Малюк также добавил, что не намерен разъяснять позицию ведомства по данному вопросу, так как это позволит России «задокументировать и уточнить» факты о произошедшем.

Крымский мост являлся важным логистическим маршрутом, поэтому Украина «обязана была отрезать врагу» движение, прокомментировал глава СБУ.

«Определенные такие меры, соответственно, были приняты. Однако детали в целом не скажу», — упомянул Малюк.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту возобновили после ограничения.
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