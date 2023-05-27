Глава СБУ Василий Малюк заявил, что были приняты «определенные меры» для подрыва Крымского моста

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк в эфире телепрограмме «Мир наизнанку» заявил, что были предприняты определенные шаги для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года.
Малюк также добавил, что не намерен разъяснять позицию ведомства по данному вопросу, так как это позволит России «задокументировать и уточнить» факты о произошедшем.
Крымский мост являлся важным логистическим маршрутом, поэтому Украина «обязана была отрезать врагу» движение, прокомментировал глава СБУ.
«Определенные такие меры, соответственно, были приняты. Однако детали в целом не скажу», — упомянул Малюк.
Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту возобновили после ограничения.