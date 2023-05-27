С космодрома «Восточный» запустили первый спутник «Кондор-ФKA» №1

С космодрома «Восточный» в субботу запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» и первый радиолокационный спутник «Кондор-ФKA» номер 1, который в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях, включая сильную облачность будут получать снимки земной поверхности. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».