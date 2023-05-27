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С космодрома «Восточный» запустили первый спутник «Кондор-ФKA» №1

Технологии
С космодрома «Восточный» запустили первый спутник «Кондор-ФKA» №1

С космодрома «Восточный» в субботу запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» и первый радиолокационный спутник «Кондор-ФKA» номер 1, который в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях, включая сильную облачность будут получать снимки земной поверхности. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Пуск прошел в 00:14 мск в штатном режиме.

«Кондор-ФКА» разработан военно-промышленной корпорацией «Научно-производственное объединение машиностроения» с учетом наиболее передовых международных технологий в космической отрасли. Аппарат предназначен для круглосуточного всепогодного зондирования Земли, а также акватории океанов. Масса спутника составляет 1 050 кг.

Ранее ученые открыли у Сатурна еще семь новых спутников.
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