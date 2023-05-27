В США запустили обратный отсчет до возможного дефолта на фоне бурных обсуждений ситуации с госдолгом

В Международном валютном фонде оценили ситуацию с госдолгом Соединенных Штатов Америки, как «устойчивую» и заявили, что в настоящее время еще далеко до паники. При этом в МВФ поддержали призыв Йеллен поднять потолок госдолга или приостановить действие лимита. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Конгрессу необходимо срочно начать обсуждения о бюджете США на 2024 год.