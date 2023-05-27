В США запустили обратный отсчет до возможного дефолта на фоне бурных обсуждений ситуации с госдолгом

Соединенные Штаты Америки столкнутся с дефолтом до пятого июня, если власти не предпримут необходимых мер, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в своем письме Конгрессу. При этом ранее глава Минфина называла крайним сроком первое июня.
«Основываясь на последних доступных данных, теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня», — говорится в письме Министерства финансов.
Глава Минфин потребовала, чтобы Конгресс решил вопрос с лимитом госдолга немедленно. На фоне заявлений о состоянии экономики США американский телеканал CNN запустил обратный отсчет до возможного дефолта.
В Международном валютном фонде оценили ситуацию с госдолгом Соединенных Штатов Америки, как «устойчивую» и заявили, что в настоящее время еще далеко до паники. При этом в МВФ поддержали призыв Йеллен поднять потолок госдолга или приостановить действие лимита. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Конгрессу необходимо срочно начать обсуждения о бюджете США на 2024 год.
Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что США могут столкнуться с дефолтом уже через десять дней из-за бездействия президента Джо Байдена.