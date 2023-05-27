Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Microsoft отключила доступ Ozon ко всем своим сервисам

Общество
Microsoft отключила доступ Ozon ко всем своим сервисам

25 мая Microsoft лишил сотрудников компании Ozon доступа ко всем своим сервисам. Источник утверждает, что отключение связано с возможностью использования лицензий, «закупленных обходным путем». Об этом сообщил «Ъ».

В интернет-магазине подтвердили данные о проблеме доступа к некоторым сервисам транснациональной компании.

Представители маркетплейса также отметили, что компания приобрела лицензию на ПО компании-разработчика у официального дистрибьютора. Это подтверждает, что лицензии не приобретались обходным путем.

Ранее стало известно, что онлайн-ретейлер Ozon завершил реструктуризацию выпуска облигаций на 750 млн долларов.
Microsoft Ozon покупка сервис
Военкоры ФАН