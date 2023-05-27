Microsoft отключила доступ Ozon ко всем своим сервисам

25 мая Microsoft лишил сотрудников компании Ozon доступа ко всем своим сервисам. Источник утверждает, что отключение связано с возможностью использования лицензий, «закупленных обходным путем». Об этом сообщил «Ъ».
В интернет-магазине подтвердили данные о проблеме доступа к некоторым сервисам транснациональной компании.
Представители маркетплейса также отметили, что компания приобрела лицензию на ПО компании-разработчика у официального дистрибьютора. Это подтверждает, что лицензии не приобретались обходным путем.
Ранее стало известно, что онлайн-ретейлер Ozon завершил реструктуризацию выпуска облигаций на 750 млн долларов.