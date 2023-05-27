Писатель Захар Прилепин раскритиковал журналистов из-за преувеличенных сообщений о его выздоровлении

Писатель Захар Прилепин, пострадавший во время теракта d Нижегородской области, рассказал о состоянии своего здоровья в Telegram-канале. Поздравления с его выздоровлением автор книг посчитал «чересчур» преждевременными.
«Пока я привычно бодр и временами весел, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьёз прощаюсь с жизнью, всякий раз, впрочем, удивляясь, что врачи находят способ вырулить и тут», — написал политический деятель.
Прилепин рассказал, что пережил уже четыре сложнейших операции, длившихся по 4-6 часов. Кроме того, он насчитал у себя 12 переломов. Писатель отметил «обескураживающие усилия местных властей» и «пушкинский гений врачей», которые поддерживают его здоровье.
При этом многочисленные новости о своем выздоровлении общественный деятель посчитал чрезмерными и неуместными. Писатель объявил, что надобности писать о его состоянии не будет, когда он действительно поправится, так как это будет видно.
Ранее пресс-секретарь Прилепина сообщила о начале реабилитационных занятий для восстановления функции ходьбы писателя.