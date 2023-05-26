Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Таллин сообщил, что Бурлин продолжит поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо.
На пресс-конференции канцлер заявил, что данное решение непоколебимо. Германия вместе со странами ЕС и их международными партнерами продолжит поддерживать и помогать Украине. Немецкий лидер прибыл в столицу Эстонии 26 мая.
Также на мероприятии выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она добавила, что Таллин будет помогать украинской стороне боеприпасами, оружием и военной подготовкой бойцов ВСУ.
Ранее решение Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Украине назвали «самоубийством» во Франции.