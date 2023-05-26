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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Политика
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Таллин сообщил, что Бурлин продолжит поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо.

На пресс-конференции канцлер заявил, что данное решение непоколебимо. Германия вместе со странами ЕС и их международными партнерами продолжит поддерживать и помогать Украине. Немецкий лидер прибыл в столицу Эстонии 26 мая.

Также на мероприятии выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она добавила, что Таллин будет помогать украинской стороне боеприпасами, оружием и военной подготовкой бойцов ВСУ.

Ранее решение Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Украине назвали «самоубийством» во Франции.
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