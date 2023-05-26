Дочь певицы Славы Саша Морозова оставила сына ради встречи с друзьями

Дочь звезды Славы Саша Морозова оставила заботу о своем сыне на супруга Андрея. Она рассказала об этом в соцсетях.
Молодой папа добровольно остался с ребенком для того, чтобы позволить маме расслабиться и отдохнуть наедине с подругами. Девушка благодарна мужу за помощь и была довольна долгожданной встречей.
Она подчеркнула, что после беременности ей сложно было корректировать расписание встреч с друзьями. К тому же ей постоянно хотелось проводить время с ребенком.
Ранее стало известно, что певица Слава взяла перерыв в музыкальной карьере ради внука.