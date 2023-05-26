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Папа Римский призвал Москву и Киев к диалогу ради достижения мира

Политика
Папа Римский призвал Москву и Киев к диалогу ради достижения мира

Папа Римский Франциск считает, что для достижения мира между Россией и Украиной между руководствами двух государств должен произойти диалог. При этом разговор может быть прямым или через посредников. Об этом глава Ватикана сообщил в интервью телеканалу Telemundo.

«Это политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда они смогут поговорить друг с другом, либо сами, либо через других», — заявил папа Франциск.

Понтифик отметил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, украинский лидер попросил его повлиять на возвращение детей, вывезенных в Россию из зоны боевых действий.

Ранее папа Франциск рассказал о работе, которая ведется с его стороны для достижения мира между Россией и Украиной.
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