Папа Римский призвал Москву и Киев к диалогу ради достижения мира

Папа Римский Франциск считает, что для достижения мира между Россией и Украиной между руководствами двух государств должен произойти диалог. При этом разговор может быть прямым или через посредников. Об этом глава Ватикана сообщил в интервью телеканалу Telemundo.
«Это политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда они смогут поговорить друг с другом, либо сами, либо через других», — заявил папа Франциск.
Понтифик отметил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, украинский лидер попросил его повлиять на возвращение детей, вывезенных в Россию из зоны боевых действий.
Ранее папа Франциск рассказал о работе, которая ведется с его стороны для достижения мира между Россией и Украиной.