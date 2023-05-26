Гарик Харламов увиделся с дочерью после долгой разлуки

У Гарика Харламова в браке с Кристиной Асмус есть дочь Анастасия. Сегодня шоумен впервые встретился с ребенком после отъезда бывшей жены из его дома.
Юморист не комментировал отъезд своей экс-супруги и дочери, однако сегодня он встретился с Настей впервые за долгое время. Он опубликовал в социальных сетях забавный видеоролик с дочкой, в котором она исполняет хит панк-группы «Король и шут».
Подписчики юмориста восхитились повзрослевшей девочкой и отметили ее схожесть с матерью.
Ранее стало известно, что Кристина Асмус оказалась на грани бедности после переезда.