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Гарик Харламов увиделся с дочерью после долгой разлуки

Шоу-бизнес
Гарик Харламов увиделся с дочерью после долгой разлуки

У Гарика Харламова в браке с Кристиной Асмус есть дочь Анастасия. Сегодня шоумен впервые встретился с ребенком после отъезда бывшей жены из его дома.

Юморист не комментировал отъезд своей экс-супруги и дочери, однако сегодня он встретился с Настей впервые за долгое время. Он опубликовал в социальных сетях забавный видеоролик с дочкой, в котором она исполняет хит панк-группы «Король и шут».

Подписчики юмориста восхитились повзрослевшей девочкой и отметили ее схожесть с матерью.

Ранее стало известно, что Кристина Асмус оказалась на грани бедности после переезда.
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