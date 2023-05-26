Президент США Джо Байден остановил выступление в Белом доме из-за потерявшей сознание баскетболистки

Президенту США Джо Байдену пришлось прервать выступление в Белом доме из-за спортсменки женской баскетбольной команды Университета штата Луизиана, которая на сцене потеряла сознание. Выступление транслировали американские телекомпании.
Инцидент произошел во время выступления американского лидера, в котором он поздравил баскетболисток с победой в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта.
Спортсменке оказали необходимую помощь, после чего вывезли в кресле коляске из зала. После возвращения к выступлению Байден добавил, что со спортсменкой сейчас все хорошо.
Ранее сообщалось, что очередная оговорка президента Джо Байдена стоила Нэнси Пелоси нескольких десятков лет жизни.