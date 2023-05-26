Власти Киева придумали, чем заменить бюсты выдающихся россиян

Киевляне хотят заменить бюст русского писателя Александра Пушкина бюстом украинского поэта Василия Стуса, сообщил в пятницу украинский телеканал «Громадське».
Отмечается также, что большинство жителей хотят, чтобы вместо бюстов русского писателя Михаила Горького поставили бюст украинского историка Михаила Грушевского, за данный вариант проголосовало 47% опрошенных.
Вместо бюста Михаила Ломоносова, люди хотят видеть бюст киевского князя Владимира Великого.
Ранее Латвию раскритиковали за решение о сносе памятника Пушкину.