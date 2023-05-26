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Власти Киева придумали, чем заменить бюсты выдающихся россиян

Общество
Власти Киева придумали, чем заменить бюсты выдающихся россиян

Киевляне хотят заменить бюст русского писателя Александра Пушкина бюстом украинского поэта Василия Стуса, сообщил в пятницу украинский телеканал «Громадське».

Отмечается также, что большинство жителей хотят, чтобы вместо бюстов русского писателя Михаила Горького поставили бюст украинского историка Михаила Грушевского, за данный вариант проголосовало 47% опрошенных.

Вместо бюста Михаила Ломоносова, люди хотят видеть бюст киевского князя Владимира Великого.

Ранее Латвию раскритиковали за решение о сносе памятника Пушкину.
памятник пушкин ломоносов
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