Россия готова в считанные дни запустить аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в то время, как Киев уже год тормозит этот процесс, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывания главы НПО Brazzaville Foundation Жан-Ива Оливье.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Украина нацелена исключительно на получение прибыли и игнорирует угрозу голода в Африке, делая приоритет для крупных судов. Кремль при этом отстаивает необходимость доставки продовольствия в те страны, которые наиболее остро в этом нуждаются.
«Киев при полной поддержке Вашингтона и его сателлитов не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке. Именно в эти столицы надо обращать критические высказывания и призывы о подлинных усилиях для борьбы с голодом на континенте», — подчеркнула Захарова.
Дипломат заявила, что Москва готова к открытому разговору с «африканскими друзьями» об истинных причинах возникновения угрозы голода в регионе и препятствиях, с которыми сталкивается Россия на пути к выполнению своих обязательств по зерновой сделке.
Ранее Киев заявил о требовании расширить зерновую сделку, включив в нее больше портов и увеличив ассортимент товаров в обмен на транзит российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.