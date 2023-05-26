МИД РФ: аммиакопровод Тольятии-Одесса готов к работе, но позиция Киева мешает его запуску

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Украина нацелена исключительно на получение прибыли и игнорирует угрозу голода в Африке, делая приоритет для крупных судов. Кремль при этом отстаивает необходимость доставки продовольствия в те страны, которые наиболее остро в этом нуждаются.