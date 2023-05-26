Кардиолог Гандельман назвал набор веса симптомом проблем со щитовидной железой

На программе Елены Малышевой «Жить здорово!» врач-кардиолог Герман Гандельман назвал симптомы проблем с щитовидной железой, о которых никто не знал.
Один из симптомов — выпадение волос на бровях, а так же стремительный набор веса и потливость. Это говорит о гипотиреозе. Это болезнь при которой уровень гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, уменьшаются в организме.
По мнению Гандельмана, этот орган способствует сжиганию и расходу калорий, а когда нет гормонов, энергия не расходуется, из-за этого состояние ухудшается.
Если щитовидная железа выделяет слишком много гормонов, это может привести к гипертиреозу.
Ранее эндокринолог Светлана Тесленко рекомендовала употреблять морепродукты для профилактики заболеваний щитовидной железы