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Кардиолог Гандельман назвал набор веса симптомом проблем со щитовидной железой

Общество
Кардиолог Гандельман назвал набор веса симптомом проблем со щитовидной железой

На программе Елены Малышевой «Жить здорово!» врач-кардиолог Герман Гандельман назвал симптомы проблем с щитовидной железой, о которых никто не знал.

Один из симптомов — выпадение волос на бровях, а так же стремительный набор веса и потливость. Это говорит о гипотиреозе. Это болезнь при которой уровень гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, уменьшаются в организме.

По мнению Гандельмана, этот орган способствует сжиганию и расходу калорий, а когда нет гормонов, энергия не расходуется, из-за этого состояние ухудшается.

Если щитовидная железа выделяет слишком много гормонов, это может привести к гипертиреозу.

Ранее эндокринолог Светлана Тесленко рекомендовала употреблять морепродукты для профилактики заболеваний щитовидной железы
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