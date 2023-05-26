Зоозащитники в Краснодаре освободили двух диких сервалов, запертых в гараже без питания

Выяснилось, что животные не ели в течение трех дней. Хозяйка приобрела кошек неделю назад и оставила в гараже, пока не найдет для них постоянное место. В субботу утром зоопарк планирует провести лабораторные анализы, чтобы определить состояние здоровья животных.