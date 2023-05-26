Зоозащитники в Краснодаре освободили двух диких сервалов, запертых в гараже без питания

Краснодарские зоозащитники обнаружил в пятницу двух кошек сервала, которые были заперты в гараже. Диких животных передали на передержку в «Сафари-парк», сообщила коммерческий директор зоопарка Кристина Ханаху агентству РИА Новости.
«Мы забрали сервалов. Они содержались в полной антисанитарии. Есть подозрение на инфекцию», — рассказала Ханаху.
Хищников обнаружили заточенными в одном из гаражей в Краснодаре в пятницу. Правоохранительные органы выяснили, что самка и самец сервала принадлежат сорокалетней женщине, проживающей в городе временно.
Выяснилось, что животные не ели в течение трех дней. Хозяйка приобрела кошек неделю назад и оставила в гараже, пока не найдет для них постоянное место. В субботу утром зоопарк планирует провести лабораторные анализы, чтобы определить состояние здоровья животных.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина избил собаку во время стрима. Питомец был передан зоозащитникам.